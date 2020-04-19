DEAC ( 全稱：Decentralized AU Currency )，是由全金集成公司推出的新時代黃金商品。

1單位的 DEAC 是 1 公克實體黃金的提貨權，只要在數位錢包中，有足額的 DEAC，便能在我們指定的地點，換出實體黃金金幣、或是金條。