Your Gold
Full Control
Total Freedom
你的黃金．完整掌控．絕對自由
下黃金雨的時候，
不要用小湯匙，要用大水桶。
「每隔大約10年左右，經濟的天空就會被烏雲覆蓋，隨之而來就是一場短暫的黃金雨。」
— 巴菲特．致股東的信，2016年
當市場上的危機感升高時，黃金總是金融巨鱷們首選的避險工具，在幣值不穩定的國家，它更是美元之外的頭號資產。
DEAC 是什麼？
DEAC ( 全稱：Decentralized AU Currency )，是由全金集成公司推出的新時代黃金商品。
1單位的 DEAC 是 1 公克實體黃金的提貨權，只要在數位錢包中，有足額的 DEAC，便能在我們指定的地點，換出實體黃金金幣、或是金條。
1:1 對標
1 DEAC ＝ 1g 黃金。持有人所擁有的，是可以隨時兌換實體黃金的絕對掌控權。
黃金提貨單
DEAC 是由全金集成推出的黃金提貨單。DEAC 本質上並非數位貨幣，而是黃金提貨單。
自由轉出轉入錢包
DEAC 目前已可在 GoldPro 數位錢包與 BitoPro (幣託) 的錢包上自由轉入轉出；未來還會支援其他更多公鏈。
5 大優勢
快速兌換
DEAC 無須過於繁雜的手續流程，只需使用 GoldPro 依預約兌領流程操作， 並於指定之預約時間，至指定地點即可兌換出實體黃金。
可換多種幣別
黃金存摺僅能以3種法幣計價，跨幣買賣、跨行互轉都是無法的；而DEAC可在各大交易所中兌換不同的數位貨幣外，也可互轉不同的數位錢包。
流通性高
DEAC 比其他的黃金商品，更具備高流通性的優勢。相較黃金存摺，DEAC可兌換不同的數位貨幣之外，亦可兌換法幣及實體黃金，未來將支援更多跨鍊交易。
前三年免手續費
在 GoldPro上交易 DEAC，前三年免手續費，再者，以足額 DEAC 兌換黃金條塊也無須額外收取手續費。
更容易入手
目前在櫃買中心的臺銀金、一銀金只能以每台兩 ( 37.5g ) 黃金為最小單位，而 DEAC 最小可以 0.01g 來交易。DEAC 讓投資黃金門檻降低，小單位買入，更容易入手。
黃金投資比較
實體黃金
黃金存摺
黃金現貨
DEAC
投資門檻
中等
低
中等
極低
交易時間
銀行、銀樓營業時間
銀行營業時間
券商交易時間
24小時皆可
交易方式
現金/銀行帳戶
銀行帳戶
券商帳戶
銀行帳戶/數位錢包/數位交易所上的數位貨幣
交易場所
銀行/銀樓
銀行
國內券商
數位貨幣交易所及 GoldPro
產生費用
較高
中等
中等
兌換實體金條免手續費
兌換流程
簡單4步驟，快速兌換實體黃金！
前三年免任何交易手續費，兌領每枚 30g 世界五大金幣之一的熊貓金幣時，由於金幣加工精細，需繳付 NT$ 1,200 元之手續費；但若兌領五兩 999金條，則無須任何手續費。
足額 DEAC
預約
前往門市
兌換成功！
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3
4
足額 DEAC
錢包內有足額的 DEAC 黃金提單。
1
預約
預約兌換的日期、地點等資訊。
2
前往門市
前往預約兌換的門市，準備兌換。
3
兌換成功！
成功以 DEAC 兌換黃金。
4
Web 網頁版操作簡單，輕鬆好上手
靈活分配更方便
在 GoldPro 上買到的黃金提單 DEAC 就表彰對於黃金之所有權。使用者可以選擇永久持有、傳承給家人、或是隨時到銀樓提取黃金或變現。
全球銷售據點
在我們的全球銷售據點，DEAC 可以兌換實體黃金。
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殷皇子大馬路 17 號群發廣場地下 M 舖
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